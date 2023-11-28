10:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
31% кемеровских работодателей проведут новогодний корпоратив в ресторане
Чаще всего представители компании считают, что хороший бюджет на человека от 3 до 5 тыс. рублей.
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По данным SuperJob, 31% работодателей проведёт новогодние корпоративы в ресторане. 21% сотрудников устроят празднование в офисе, а 2 из 100 организуют выезд за город. Никак не будут отмечать Новый год в каждой пятой компании.
Опрошенные представители компаний считают, что хороший бюджет на одного человека составляет от 3 до 5 тыс. рублей (так считает 37%). Суммы от 5 до 10 тыс. рублей назвали 33%.
Также мы писали, что 8% кемеровчан хотят продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами.