10:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Синоптики рассказали о погоде в декабре в Свердловской области
После 5 декабря в регион придет существенное похолодание.
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На Средний Урал после затяжной оттепель придет похолодание. По данным синоптиков Уралгидрометцентра, постепенное понижение температуры воздуха начнется после
«Температура войдет в обычные декабрьские рамки, понизившись ночью до −14…-19 градусов, днем до −8…-13, на севере области будет холоднее нормы: ночью −20…-27°, днем −14…-19 градусов», — говорится в сообщении УГМС.
Снега будет немного, высота снежного покрова в первой декаде декабря прирастет на 10 сантиметров.