Главное
Главные новости 28 ноября
10:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Синоптики рассказали о погоде в декабре в Свердловской области

После 5 декабря в регион придет существенное похолодание.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 3 м/с 51% 758 мм рт. ст. +4°
Источник: Агентство «Москва»

На Средний Урал после затяжной оттепель придет похолодание. По данным синоптиков Уралгидрометцентра, постепенное понижение температуры воздуха начнется после 5—7 декабря.

«Температура войдет в обычные декабрьские рамки, понизившись ночью до −14…-19 градусов, днем до −8…-13, на севере области будет холоднее нормы: ночью −20…-27°, днем −14…-19 градусов», — говорится в сообщении УГМС.

Снега будет немного, высота снежного покрова в первой декаде декабря прирастет на 10 сантиметров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта