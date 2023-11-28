10:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Начало зимы в Прикамье и во всем Приволжье будет мягким и ветреным
На юге ПФО возможны даже оттепели.
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Ну вот и прощаемся мы с последним месяцем осени. А каким в Приволжье будет начало зимы?
— В начале декабря даже в таком северном регионе Приволжья, как Прикамье, установится сравнительно мягкая погода, без сильных морозов, а в конце ноября возможно даже подобие оттепели, которую принесет черноморский циклон, — говорит синоптик Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
Пожалуй, Пермский край будет самым холодным местом в Приволжском округе в ближайшие дни. Но и там на юге региона столбик термометра в среду днем поднимется выше нуля. Однако уже в выходные он опустится до −5. Хотя и на следующей неделе никаких 20-градусных морозов, какие бывают в Прикамье в начале зимы, синоптики не ждут.
Самой теплой первая декада декабря будет в Оренбургской области. Уже в выходные здесь начнется оттепель — и продлится, по прогнозам, всю следующую неделю. Лишь 10 декабря температура воздуха в Оренбуржье опустится до −6.
Но вот в соседних южных регионах Приволжья будет заметно холоднее. Например, в Самарской и Саратовской областях оттепель в декабре выпадет лишь на ближайшие воскресенье и понедельник. А в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии и других регионах Приволжья температура будет держаться в отрицательной области.
Особенностью начала этой зимы в Приволжье, по прогнозам синоптиков, будут сильные ветры и обильные осадки. С одной стороны, хорошо: если зима будет снежной, это восполнит накопившийся этим летом дефицит влаги в почве и водоемах, да и растениям зимовать под снегом будет теплее. Но с другой, в МЧС предупреждают: из-за переменчивой ветреной погоды со снегопадами стоит быть осторожнее на дорогах и тротуарах. И не ходить рядом с домами, с крыш которых может сойти рыхлый снег.