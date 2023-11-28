10:38 (мск), источник: АиФ Кубань
К прибитому штормом к берегу Анапы сухогрузу Blue Shark «водят экскурсии»
Новая точка притяжения туристов находится в поселке Витязево под Анапой примерно в 400 метрах от берега.
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К прибитому штормом к берегу Анапы сухогрузу Blue Shark «водят экскурсии».
К выброшенному на мель бушевавшим в Черном море штормом кораблю «бизнесмены» готовы организовать экскурсию. Такие предложения появились на сайте бесплатных объявлений. Цена вопроса — от 500 до 1000 рублей с человека.
Новая точка притяжения туристов находится в поселке Витязево под Анапой примерно в 400 метрах от берега. Толпы желающих увидеть судно своими глазами начали стекаться в Витязево еще утром 27 ноября. На корабле находятся 21 член экипажа и 2,8 тысячи тонн ячменя, который планировали транспортировать в Египет. Очевидцы сравнивают этот сухогруз со знаменитым сухогрузом Rio, севшим на мель у Кабардинки в 2018 году.
Напомним, владелец севшего на мель сухогруза в Анапе не выходит на связь. В настоящее время о транспортировке сухогруза Blue Shark не ведется речи. Судно может повторить судьбу сухогруза Rio, севшего на мель в 2018 году неподалеку от Геленджика. Корабль уже стал достопримечательностью Краснодарского края. Стоимость транспортировки Rio оценили в сумму, равную стоимости самого судна.