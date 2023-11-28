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Главные новости 28 ноября
10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае с 1 января вырастет МРОТ

Размер индексации превысит 18 процентов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января в Хабаровском крае традиционно вырастет минимальный размер оплаты труда. В 2024 году он составит 19 242 рубля, индексация будет равна 18,5%. Обещают, что минимальные зарплаты северян достигнут 46 тысяч рублей.

В регионе к МРОТ прибавляется еще районный коэффициент и надбавке за работу на Дальнем Востоке. То есть, минимальная зарплата людей, отработавших норму, до вычета налога, составит 46,18 тысячи рублей в Охотском районе и 42,33 тысячи рублей в Аяно-Майском. А в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, жители будут зарабатывать минимум 32,71 тысячи рублей, южанам на карту придет минимум 28,86 тысячи рублей.

— При определении размера заработной платы работодатель обязан сделать расчет не ниже МРОТ с последующим начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в особых климатических условиях. Как правило, такой расчет касается заработной платы работников неквалифицированного труда. Сейчас работодатели должны сделать оценку фондов оплаты труда своих работников и предусмотреть повышение заработной платы с 1 января 2024 года. При этом необходимо сохранить дифференциацию в оплате труда персонала, — сказали в комитете по труду и занятости населения Правительства края.

Эта цифра обеспечивает рост зарплаты низкооплачиваемых работников, а еще учитывается при расчете пособий, декретных и больничных.

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