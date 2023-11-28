11:03 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Названы улицы Краснодара, где установят новогодние елки
Установка новогодних символов запланирована во всех частях города.
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В Краснодаре начали установку новогодних елок на улицах, в парках и на площадях. Монтаж первой искусственной новогодней красавицы стартовал в сквере имени Гатова. Всего в Краснодаре запланирована установка новогодних деревьев по девяти адресам.
В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что ели украсят все городские парки.
Также их установят по адресам:
На Главной городской площади перед зданием администрации Краснодара устанавливать ель начнут 1 декабря. 22-метровую зеленую красавицу украсят игрушками и гирляндами. В мэрии кубанской столицы отмечают, что и искусственные елки, и игрушки приобретались в прошлом году. В этом году из бюджета Краснодара на эти цели средства не выделялись.