10:55 (мск), источник: Новости Перми
Умер 42-летний пермяк, старший вице-президент Сбербанка
От сердечного приступа в возрасте 42 лет умер Николай Васев, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта В2С».
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Николай Васев скончался от сердечного приступа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Информация о смерти пермяка появилась 27 ноября 2023 года.
Пермяк работал в Сбербанке 12 лет. Он выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента, также под его руководством за семь лет ИТ-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка. Был создан сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок».
На должности руководителя блока Развитие клиентского опыта В2С" Николай занимался изменением модели бизнеса Сбербанк.