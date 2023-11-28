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10:55 (мск), источник: Новости Перми

Умер 42-летний пермяк, старший вице-президент Сбербанка

От сердечного приступа в возрасте 42 лет умер Николай Васев, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта В2С».

Николай Васев скончался от сердечного приступа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Информация о смерти пермяка появилась 27 ноября 2023 года.

Пермяк работал в Сбербанке 12 лет. Он выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента, также под его руководством за семь лет ИТ-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка. Был создан сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок».

На должности руководителя блока Развитие клиентского опыта В2С" Николай занимался изменением модели бизнеса Сбербанк.

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Умер 42-летний пермяк, старший вице-президент Сбербанка
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