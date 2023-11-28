10:57 (мск), источник: РИА Новости
В Омске спасли щенка с пятью лапами
Омский приют спас щенка с пятью лапами.
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ОМСК, 28 ноя — РИА Новости. Щенка с пятью лапами обнаружили сотрудники омского муниципального приюта для животных во время очередного отлова собак, рассказали в пресс-службе учреждения.
Специалисты по отлову приехали по одной из заявок и обнаружили, что один из щенков в стае бродячих собак не может быстро передвигаться.
«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки. На улице такие неповоротливые не выживают», — рассказали в приюте.
Щенка забрали в приют. Там ему дали кличку Снежок. Ему собираются найти хозяев, но для начала Снежок пройдет медобследование. Пятую лапу ему, скорее всего, придется ампутировать.
«Добавочная конечность у собачки — это порок развития врожденный. Начинается в области локтевого сустава. Нужно сделать рентген и посмотреть, нет ли противопоказаний (к ампутации). Собака совершенно контактная, добрая», — сообщили в приюте.
Работники приюта ищут волонтера на автомобиле или сопровождающего, чтобы свозить щенка в клинику.