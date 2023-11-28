11:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Остановки собираются сделать тематическими в центре Самары
В двух районах Самары могут привести к единому стилю остановки общественного транспорта.
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В центре Самары планируют обновить остановочные павильоны, сделав их тематическими. Необычные остановки могут появиться в Ленинском и Самарском районах. Такие планы обозначены в муниципальной программе по сохранению и развитию исторического поселения на 2024−2028 годы.
Согласно документации, опубликованной на сайте городской администрации, в эти годы в границах исторического поселения предусмотрено тематическое оформление остановочных павильонов. Предполагается, что остановки общественного транспорта приведут к единому стилю, что повысит привлекательность исторического поселения.
Напомним, также в центре Самары могут ввести одностороннее движение на отдельных участках дорог. Планируется предусмотреть развитие пешеходных зон. Помимо этого, в рамках работ по сохранению и развитию исторического поселения в центре города могут обустроить новые парковки, в том числе платные, отремонтировать трамвайные пути и запустить ретро-трамвай.