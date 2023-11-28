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11:17 (мск), источник: НДН.ИНФО

Сильная магнитная буря ожидает новосибирцев в начале декабря

В Новосибирск надвигается серия магнитных бурь в начале декабря. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +2° 3 м/с 51% 758 мм рт. ст. +4°

По данным сервиса, изменения в атмосфере начнутся уже 30 ноября. В этот день уровень магнитной бури будет G1. В то же день в 17:00 она пойдет на спад. Однако уже с 4 декабря новосибирцы опять ощутят воздействие магнитных бурь, которые продолжаться до 7 декабря.

Отметим, что 5 декабря магнитосфера достигнет уровня G1. А вот в остальные дни, 6 и 7 декабря, она будет просто неспокойной. Ранее мы писали о том, что врач рекомендует отказаться от определённых продуктов в магнитную бурю.

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Сильная магнитная буря ожидает новосибирцев в начале декабря
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