11:20 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининграде из-за обледенения проводов на маршрутах появились не все троллейбусы, 45 автобусов не вышли на линию
Транспорт не могли завести.
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В Калининграде из-за обледенения сети на маршрутах появились не все троллейбусы, а часть автобусов не завелась. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного управления администрации Николай Уханов во время оперативного совещания во вторник, 28 ноября.
«Выход автобусов у “Калининград-ГорТранса” 100%. Есть задержка по троллейбусам, связано это с обледенением контактной сети. Надеюсь, что движение восстановится: первый круг пройдут, троллейбусы пойдут нормально», — отметил Уханов.
По словам чиновников, на линию не вышло 45 автобусов. Больше всего транспорта не вывели предприятия: «ИП Койков», «Балттрансавто» и «Вест Лайн».
«Связывался с Савенко (директором “Балттрансавто”), говорит, что автобусы не завелись», — пояснил Уханов.
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