В России выросла заболеваемость COVID-19

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,47 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в 27 регионах более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 8 018 человек с коронавирусом, что на 25,3% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах России, в том числе в 33 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 54 797 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 37,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 47 неделю 90 человек, уточнили в оперштабе.