11:14 (мск), источник: АиФ Владивосток
На Русском острове появится новая велодорожка
Дорога будет соединять мыс Ахлестышева и кампус ДВФУ.
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В администрации Владивостока сообщили, что в следующем году на острове Русский будет построена еще одна велодорожка, расположенная на участке от мыса Ахлестышева до кампуса ДВФУ. Длина новой дорожки составит четыре километра, и она будет состоять из двух отрезков, соединенных между собой переходом.
Первый участок, протяженностью 1480 метров, пройдет от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик. Второй участок пройдет по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева и будет иметь длину 2600 метров.
Важно отметить, что велодорожка будет двусторонней, а ее строительство будет проведено за пределами существующей дороги. Общая ширина нового пространства составит 2,5 метра.
Финансирование строительства новой велодорожки будет осуществляться за счет средств специального казначейского кредита, предоставленного Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных проектов. В настоящее время готовится необходимая документация для объявления аукциона по поиску подрядной организации, которая выполнит работы.
Напомним, что в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, на мысе Ахлестышева была построена 1,4-километровая велодорожка, которая уже успела завоевать популярность среди жителей и гостей города. Кроме того, в этом районе были обустроены пешеходные дорожки и созданы различные зоны отдыха у моря.