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Главные новости 28 ноября
11:14 (мск), источник: АиФ Владивосток

На Русском острове появится новая велодорожка

Дорога будет соединять мыс Ахлестышева и кампус ДВФУ.

Источник: Аргументы и факты

В администрации Владивостока сообщили, что в следующем году на острове Русский будет построена еще одна велодорожка, расположенная на участке от мыса Ахлестышева до кампуса ДВФУ. Длина новой дорожки составит четыре километра, и она будет состоять из двух отрезков, соединенных между собой переходом.

Первый участок, протяженностью 1480 метров, пройдет от остановки «ДВФУ: Южные ворота» до поворота к бухте Новик. Второй участок пройдет по другую сторону дороги до мыса Ахлестышева и будет иметь длину 2600 метров.

Важно отметить, что велодорожка будет двусторонней, а ее строительство будет проведено за пределами существующей дороги. Общая ширина нового пространства составит 2,5 метра.

Особенностью новой велодорожки будет ее связь с существующей на мысе Ахлестышева. Благодаря этому соединению в следующем году жители и гости Владивостока смогут насладиться почти шестью километрами непрерывного пространства, где можно будет кататься на велосипедах, роликах или просто бегать. Это станет отличной возможностью для активного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе.


Финансирование строительства новой велодорожки будет осуществляться за счет средств специального казначейского кредита, предоставленного Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных проектов. В настоящее время готовится необходимая документация для объявления аукциона по поиску подрядной организации, которая выполнит работы.

Напомним, что в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, на мысе Ахлестышева была построена 1,4-километровая велодорожка, которая уже успела завоевать популярность среди жителей и гостей города. Кроме того, в этом районе были обустроены пешеходные дорожки и созданы различные зоны отдыха у моря.

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