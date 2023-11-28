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14:02 (мск), источник: Клопс.ru

Кто ходит в гости на Матвеев день: народные приметы на 29 ноября

Стоит ограничить разговоры, особенно обсуждение других людей.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 29 ноября, отмечается народный праздник — Матвеев день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.

Рекомендуется на Матвеев день ограничить разговоры, особенно обсуждение других людей или злословие. Желательно провести больше времени в гостях, общаясь с людьми. Одежда, надетая наизнанку, в этот день может отпугнуть удачу, а сидение на столе приведёт к неприятностям.

Приметы, связанные с погодой:

  • Если 29 ноября выпал снег, ждите снежную бурю,
  • Если дует ветер, то зима будет холодной,
  • Если облака движутся низко, то скоро наступят сильные морозы,
  • Если с утра зябко, зима будет суровой, а если дождит — тёплой.

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