14:02 (мск), источник: Клопс.ru
Кто ходит в гости на Матвеев день: народные приметы на 29 ноября
Стоит ограничить разговоры, особенно обсуждение других людей.
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Во вторник, 29 ноября, отмечается народный праздник — Матвеев день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Рекомендуется на Матвеев день ограничить разговоры, особенно обсуждение других людей или злословие. Желательно провести больше времени в гостях, общаясь с людьми. Одежда, надетая наизнанку, в этот день может отпугнуть удачу, а сидение на столе приведёт к неприятностям.
Приметы, связанные с погодой: