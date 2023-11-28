11:29 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Более 600 спасателей продолжают ликвидировать последствия урагана на Дону
В Ростовской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после урагана.
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Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.
В работе по ликвидации последствий непогоды задействовано 633 человека и 270 единиц техники. Специалисты откачивают воду из домов, дворов и наземных территорий.
Напомним, что 27 ноября на Ростовскую область обрушался ураганный ветер. Потоки воздушных масс выгнали воду из Таганрогского залива. В результате чего оказались подтоплены территории Азовского, Неклиновского районов, а также Таганрога и Азова. Из домов были эвакуированы более 500 человек, включая около 120 детей. В результате непогоды около 100 тысяч человек остались без электроэнергии.
Вскоре власти посчитают ущерб, который нанес ураган.