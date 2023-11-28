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11:29 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Более 600 спасателей продолжают ликвидировать последствия урагана на Дону

В Ростовской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после урагана.

Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

В работе по ликвидации последствий непогоды задействовано 633 человека и 270 единиц техники. Специалисты откачивают воду из домов, дворов и наземных территорий.

Напомним, что 27 ноября на Ростовскую область обрушался ураганный ветер. Потоки воздушных масс выгнали воду из Таганрогского залива. В результате чего оказались подтоплены территории Азовского, Неклиновского районов, а также Таганрога и Азова. Из домов были эвакуированы более 500 человек, включая около 120 детей. В результате непогоды около 100 тысяч человек остались без электроэнергии.

Вскоре власти посчитают ущерб, который нанес ураган.

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Более 600 спасателей продолжают ликвидировать последствия ураган на Дону
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