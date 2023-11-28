11:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Фанаты раскупили билеты: в Волгограде SHAMAN даст дополнительный концерт 16 января
15 и 16 января самый патриотичный певец России SHAMAN даст концерты в Волгограде.
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Самый патриотичный певец России SHAMAN даст дополнительный концерт в Волгограде в начале 2024 года. Выступление артиста планировались только 16 января, но организаторы оценили активность волгоградских фанатов, которые раскупили почти все билеты, и внесли в программу изменения. Певец выступит также 15 января на сцене «Экспоцентра».
Напомним, что Ярослав Дронов является автором таких хитов, как «Встанем» и «Я русский». У SHAMANа много поклонников как в России, так и в других странах. Патриотичные песни и вокал исполнителя по достоинству оценили миллионы людей. Отметим, что билеты на концерты в Волгограде стоят от 2,5 до 8 тысяч рублей.