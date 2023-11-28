11:37 (мск), источник: АиФ Воронеж
Фирменный поезд Воронеж — Москва задержался на полчаса
Информации о причинах задержки не поступило.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Отправление фирменного поезда № 737Ж Воронеж — Москва задержали на 31 минуту, сообщает онлайн-табло ОАО «РЖД».
Официальной информации о причине задержки не поступало. Есть догадки, что это произошло из-за опоздания других поездов, которые следуют через Воронеж. Такое возможно из-за шторма в Крыму и Краснодарском крае.