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11:37 (мск), источник: АиФ Воронеж

Фирменный поезд Воронеж — Москва задержался на полчаса

Информации о причинах задержки не поступило.

Отправление фирменного поезда № 737Ж Воронеж — Москва задержали на 31 минуту, сообщает онлайн-табло ОАО «РЖД».

Официальной информации о причине задержки не поступало. Есть догадки, что это произошло из-за опоздания других поездов, которые следуют через Воронеж. Такое возможно из-за шторма в Крыму и Краснодарском крае.

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