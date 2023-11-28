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11:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Очередь на границе с Литвой выросла до 160 грузовиков

Еще 25 фур стоят на нейтральной полосе.

Источник: Reuters

В Калининградской области на границе с Литвой остается напряженной ситуация. Очередь из грузовиков увеличилась до 160 фур. Об этом утром 28 ноября сообщает пресс-служба областной таможни.

«Выезда из РФ ожидает 160 большегрузов, еще 25 находится на нейтральной полосе после прохождения оформления российской стороной», — говорится в сообщении.

По данным на 9 утра 28 ноября через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки в Калининградскую область проследовало 154 грузовика, в Литву выехало 73 машины. В направлении въезда в регион движение свободно.

Очередь на границе вновь начала собираться в субботу, 25 ноября.

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