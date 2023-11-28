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11:39 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске около ТРЦ «Планета» планируют построить школу на 1280 мест

В Красноярске планируется построить школу на 1280 мест на территории пустыря вблизи ТРЦ «Планета».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Школу на 1280 мест планируют построить на пустыре недалеко от ТРЦ «Планета». Речь идет об участке площадью около 21,5 га в квадрате улиц Алексеева — Авиаторов — Молокова и 78-й Добровольческой бригады.

По проекту, здесь образуют новый участок, к которому присоединят и существующие соседние. Часть территории придется разделить, так как поблизости находятся также и жилые дома. Сейчас пустырь, где планируют построить учебное заведение, огорожен забором.

Весной мэрия объявляла аукцион на проектирование школы на 1280 мест. К зданию должен беспрепятственно подъезжать транспорт. Торги выиграла компания «Красноярскгражданпроект». Сумма тендера — 3,2 миллиона рублей. Построить образовательное учреждение планируют к 2027 году.

Ранее застройщиков Красноярска за отсутствие школ в новых микрорайонах раскритиковал губернатор Михаил Котюков.

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