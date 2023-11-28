15:25 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Шесть приютов для животных построят в Свердловской области
В Свердловской области до 2026 года будет построено шесть приютов для животных без владельцев.
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Об этом сообщил директор департамента ветеринарии региона Евгений Туршкин.
Первый начнут строить в текущем году в Асбесте. На его возведение выделено почти 50 млн рублей. В нем одновременно планируют размещать до 272 собак.
Кроме этого приюты должны появиться в Алапаевском, Первоуральском, Верхотурском, Сысертском и Верхнесалдинском городских округах.
В Департаменте информационной политики сообщили, что всего на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение животных без владельцев направлено более 100 млн рублей.
Летом «МК-Урал» писал, что два приюта для бездомных животных в Свердловской области получили 2 млн рублей в качестве грантов.
Средства распределили между благотворительными фондами «ЗООзащита» из Екатеринбурга и «Подари свою заботу» из Берёзовского. Именно эти некоммерческие организации победили в конкурсе на организацию деятельности приютов для бродячих животных.