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11:48 (мск), источник: АиФ Кузбасc

29 ноября в Кемерове будут эвакуировать неправильно припаркованные машины

Инспекторы проведут плановое рейдовое мероприятие.

29 ноября в Кемерове будут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Также нарушителей привлекут к административной ответственности.

«За данные нарушения предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 5 000 рублей в зависимости от того, какое нарушение совершил водитель. За остановку или стоянку на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, например, — штраф в размере 1 000 рублей. Если при этом автомобиль создаёт помеху другим участникам движения — 2 000 рублей», — говорит заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Также водителям напоминают обращать внимание на дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой, сообщающей о работе эвакуатора. Если водитель остановится рядом с ним, то нарушителю придётся заплатить и за работу эвакуатора, и за время хранения его машины на спецстоянке.

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