12:01 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Мэрия Новосибирска представила праздничную программу Нового года-2024
Мэрия Новосибирска уже подготовила праздничную программу Нового года-2024.
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Мероприятия объединены общей концепцией под названием «В Сибири снег». Зимнюю символику должны подчеркнуть красно-зеленые тона. Подробностями городские власти поделились с изданием Atas.info.
«С древних времен снег считался символом чистоты, свежести, первозданности. Новосибирску повезло, мы живем в самом центре сибирского края — настоящего снежного царства. Это значит, что у нас в Сибири неограниченное количество снежных чудес, зимнего волшебства и яркого праздника», — рассуждает департамент культуры.
Празднества стартуют в Новосибирске за месяц до наступления Нового года. С 1 по 15 декабря в школах проведут «Уроки снега», а с 6 по 29 декабря в разных частях города будут выступать игрушки и новогодние персонажи.
11 декабря в Концертном комплексе имени Маяковского торжественно подведут итоги художественного конкурса «Чудеса под Новый год».
15 декабря в Камерном зале Новосибирской филармонии мэрия выдаст стипендии одаренным детям в сфере культуры и искусства. В честь этого состоится концерт «Новогодние надежды».
22 мэр Анатолий Локоть проведет прием талантливых детей, а 24 декабря — встретится с детьми участников СВО в Концертном зале имени Маяковского. Ребятам покажут мюзикл «Приключения Снежной бабы в Стране новогодних игрушек».
Накануне Нового года в Театральном сквере организуют «Новогоднюю ночь» с выступлениями артистов на фоне праздничной иллюминации.
На третий день школьных каникул по Красному проспекту пройдет карнавальное шествие, которое завершится шоу новогодних игрушек.
С 4 по 8 января в парке «Арена» состоится фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб» с конкурсом снежных скульптур на приз мэра.
7 января в честь Рождества на Михайловской набережной дадут «Самый добрый концерт».
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что более 60% новосибирцев потратят деньги на новогодний корпоратив.