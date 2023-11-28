12:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Жительница Воронежа выиграла 500 тыс рублей в шоу «Ярче звезд», перевоплотившись в Леди Гагу
Дарья Струкова победила в восьмом выпуске музыкального проекта и вышла в суперфинал.
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Жительница Воронежа была лучшей в очередном выпуске шоу перевоплощений «Ярче звезд», который вышел в эфир на минувших выходных. Дарья Струкова примерила на себя образ Леди Гага. Как призналась девушка, певица является ее кумиром со школы. Зрители отметили, что голос девушки действительно похож на известную певицу.
Дарья соревновалась с двумя конкурентками, но именно ее признали лучшей в восьмом выпуске музыкального проекта. Она выиграла 500 тыс рублей и вышла в суперфинал телешоу.