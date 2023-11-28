В Раздольненском районе Крыма открыли пункты обогрева

Он уточнил, что аварийные бригады «Крымэнерго» продолжают работы по восстановлению электроснабжения в регионе. При этом в части населенных пунктов электричество отсутствует полностью.
«На территории района в учреждениях культуры и здравоохранения действуют стационарные пункты обогрева. Там можно зарядить телефоны, выпить горячий чай», — написал в Telegram-канале Олейник.
Всего в регионе будет работать 21 пункт обогрева. Они расположены в домах культуры населенных пунктов Волочаевка, Зимино, Ковальное, Кропоткино, Кукушкино, Кумово, Новоселовское, Орловка, Раздольное, Ручьи, Сенокосное, Серебрянка, Славное, Славянское, Соколы и Чернышево. А также в Центральной районной библиотеке в селе Раздольное и библиотеках сел Кротовское, Серебрянка, Славянское и Камышное.
Ранее глава РК Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации в 10 регионах республики, также в трех муниципалитетах действует режим угроза ЧС.
Сильнейший шторм обрушился на Крым вечером 26 ноября. Ураганный ветер с порывами до 40 м/c бушевал на западном побережье полуострова. В Севастополе скорость ветра достигала 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — 40 метров в секунду.
По данным МЧС России, один человек погиб, еще семеро пострадали. Двое из них госпитализированы с диагнозом переохлаждение. В настоящее время медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
Из подтопленных домов были эвакуированы около 300 человек. В результате удара стихии повреждения получили жилые дома, набережные, пострадала городская инфраструктура. Коммунальные службы в круглосуточном режиме восстанавливают электричество, связь, убирают поваленные деревья и нанесенный мусор.
Без электричества в Крыму за ночь осталось почти полмиллиона человек, к вечеру понедельника эту цифру удалось сократить до 200 тысяч, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Большая часть из них находится в отдаленных регионах полуострова. К утру вторника без электричества остаются 93 тысячи человек, также обесточены 73 котельные.