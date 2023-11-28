13:11 (мск), источник: dostup1.ru
Ученые предупредили о новой магнитной буре уровня G1
Новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется 30 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Это следует из онлайн-графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Предварительно, с ночи четверга магнитосфера Земли будет неспокойной — возмущения будут достигать пяти баллов из девяти возможных.
Напомним, мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Магнитная буря, прошедшая на Земле 5 ноября, оказалась настолько сильной, что вызвала полярные сияния, которые можно было наблюдать вплоть до российского юга.