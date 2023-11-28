14:52 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 29 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 29 ноября 2023 года.
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Мероприятия, запланированные на 29 ноября
ACТАНА
10.00 — Выставка «Фокус внимания» (Галерея Has Sanat, ул. Д. Кунаева 14l, ЖК «Нурсая-1»).
10.00 — Выставка «IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ» (Национальный музей РК, проспект Тауелсиздик, 54).
10.00 — Выставка K-Maestro (Музей энергии будущего, пр. Мәңгілік Ел).
19.00 — Спектакль «Чудо в большом городе» (Nomad City Hall, проспект Мангилик Ел, B2/3).
19.00 — TEZTAP қазақша куиз (Grelan, караоке-бар, Александр Бараев көшесі, 16).
19.00 — «Сен маған керексің» спектаклі (Театр им. К. Куанышбаева, улица Калибека Куанышбаева, 8/1).
19.00 — «Ғашық — жүрек» поэтикалық-музыкалық қойылымы (Музыкальный театр юного зрителя, Ж. Омаров көшесі, 47Б).
19.00 — Спектакль «Қиянат» (Театр «Жастар», улица Илияса Есенберлина, 10).
19.30 — Сольный концерт Қазыбека Құрайыш (ЦКЗ «QAZAQSTAN», проспект Мангилик Ел, 10/1).
20.00 — Stand Up концерт (KHS hub, проспект Улы Дала, 39).
20.00 — Qazaqsha Stand Up (Garage Music Bar, улица Александра Кравцова, 6).
20.00 — Концерт NURICKO X NILO (Festival Avenue, Достык 4).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Опасные связи» (Telli Gallery, пр. Достык, 250).
10.00 — Выставка «Бусы. Прикосновение» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «История тебя и меня» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Вселенная Амандоса Аканаева» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Краски Актобе» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Фигуративное искусство» (Музей искусств им. А. Кастеева, мкр. Коктем-3, 22/1).
10.00 — Выставка «Нумизматическое наследие Казахстана и бумажные деньги» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
11.00 — Выставка «Рахта» (Aspan Gallery, проспект Аль-Фараби, 140А/3).
12.00 — Выставка Biz bar edik (Egin Art space, улица Нурмакова, 79).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Спектакль «Пламенное сердце» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
18.30 — Спектакль «Мөлдір махаббат» (Театр драмы им. М. О. Ауэзова, пр. Абая 103).
19.00 — Лекция-практикум «Философия стоицизма: устоять в неустойчивом мире» (ул. Жибек Жолы 64\47, офис 707).
19.00 — Создание спектакля «Қонаев» (Большая сцена театра АРТиШОК, ул. Гоголя, 40).
19.00 — Концерт «Голос тишины» (Казахская государственная филармония им. Жамбыла, улица Калдаякова, 35).
19.00 — Концерт «Күй күмбірі» (Казахская государственная филармония им. Жамбыла, улица Калдаякова, 35).
19.00 — TEZTAP қазақша куиз (Salsabil, Розыбакиев көшесі, 49А).
19.00 — Концерт Alessandro Safina (Дворец Республики, пр. Достык 56).
19.00 — Спектакль «Песок в постели» (Театр Interius, ул. Ришата и Муслима Абдуллиных, 38).
19.00 — Спектакль «Браво, Лауренсия!» (ТЮЗ им Н. Сац, улица Шаляпина, 22).
19.30 — Интеллектуально-развлекательная битва «Квиз, плиз!» (Guinness pub, пр. Достык, 71).
19.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
20.00 — Фестиваль экспериментального звука «Подготовленные Среды» (Bult, пр. Гагарина, 83).
20.00 — Сольный концерт Антона Лирника (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).
20.00 — Посвящение Avishai Cohen — Трио Елены Богатыревой (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).
20.00 — Концерт Султана Лагучева (Event Space, проспект Сакена Сейфуллина, 617).
22.00 — Стендап-концерт «Новые шутки» (Стендап клуб Almaty Central Stand up club, ул. Кабанбай Батыра, 71).