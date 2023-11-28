12:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Число задержанных поездов из-за непогоды в Краснодарском крае сократилось до 17
Реверсивное движение организовали на ж/д участке, который подмыло из-за шторма, в Краснодарском крае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Число задержанных поездов из-за непогоды в Краснодарском крае сократилось до 17. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье. Их пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой. В общей сложности выдано 12,5 тыс. продуктовых наборов», — уточнили в компании.
Более 200 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности предоставили пассажирам на вокзалах. В настоящее время на участке Лазаревская — разъезд Водопадный, который подмыло из-за шторма, продолжаются восстановительные работы.
«Движение на участке организовано по одному пути в реверсивном режиме. Уже восстановили контактную сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс», — добавили в РЖД.
На пострадавшем участке задействовали 158 специалистов. Основные силы направлены на то, чтобы предотвратить разрушение береговой линии.