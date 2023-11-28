12:30 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Аэропорт Новокузнецка встретит первый чартер гостей на Шерегеш
Загрузка первого рейса составила 100%.
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Международный аэропорт Новокузнецка им. Б. В. Волынова 3 декабря встретит первый «зимний» чартерный рейс, который привезёт туристов из Москвы в Шерешег. Гостей встретят йети, этнический коллектив и сибирские угощения.
Загрузка первого рейса (162 человека) составила 100%. Чартер будет летать каждое воскресенье до 31 марта 2024 года.
Пока это единственная чартерная программа в регионы России. От 40 тыс. за человека можно улететь в Шерегеш (добраться от новокузнецкого аэропорта на сам курорт) и жить в отеле. Туроператор сотрудничает с 45 объектами размещения. На таком рейсе включён провоз багажа 23 кг, ручной клади 5 кг и горнолыжного оборудования. В тур включён удалённый терминал, который позволяет сдать багаж на горе, а получить его в московском аэропорту.
В этот же день в Шерегеше пройдёт первый горнолыжно-развлекательный квест «Снегомания». Победитель получит бесплатную путёвку в Египет на двоих с проживанием в пятизвёздочном отеле.