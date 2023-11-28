14:03 (мск), источник: АиФ Волгоград
Магнитная буря накроет Волгоград и область к концу ноября и в декабре
Метеозависимые люди могут неважно чувствовать себя в эти дни — не исключены бессонница, а также перепады давления и настроения.
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Все последствия вспышек на Солнце дойдут до Волгограда и области в последний день ноября. По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, регион накроет магнитная буря в пять баллов.
Пик ожидается с раннего утра. Снижаться напряжение начнется к полудню, но ненадолго.
Уже 4 декабря небесное светило вновь взволнуется — интенсивность возбуждения достигнет четырех баллов, а пятого числа вспышки на Солнце снова «взорвут» головы жителей региона. Пятибалльная магнитная буря сменится четырехбалльной и продержится еще два дня — 6 и 7 декабря.
Такой же уровень активности магнитных колебаний ждет волгоградцев 12, 18, 23 и 24 декабря. 19 и 22 числа первого зимнего месяца она вновь достигнет пятибалльной отметки.
Метеозависимые люди могут неважно чувствовать себя в эти дни — не исключены бессонница и перепады давления.