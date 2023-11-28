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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре новый бассейн построят в Красноглинском районе в 2024 году

Власти Самары планируют разместить новый спортобъект в поселке Управленческий.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре построят новый бассейн. Его разместят в Красноглинском районе города. Спортивный объект должен заработать в 2024 году. Об этом рассказали во вторник, 28 ноября, во время заседания комитета гордумы по бюджету.

По словам главы городского департамента финансов Оксаны Даниловой, на 2024 год в городском бюджете запланировано 16 миллионов рублей, которые потратят на строительство плавательного бассейна в поселке Управленческий.

Напомним, в конце июля в Самаре завершилось строительство еще один бассейн. Его возвели возле стадиона «Нефтяник» в Куйбышевском районе. Новый бассейн представляет собой двухэтажное здание с гимнастическим и тренажерным залом. 25-метровый бассейн разместили на первом этаже. Недавно жители города выбирали название для спортобъекта.

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