12:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самаре новый бассейн построят в Красноглинском районе в 2024 году
Власти Самары планируют разместить новый спортобъект в поселке Управленческий.
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В Самаре построят новый бассейн. Его разместят в Красноглинском районе города. Спортивный объект должен заработать в 2024 году. Об этом рассказали во вторник, 28 ноября, во время заседания комитета гордумы по бюджету.
По словам главы городского департамента финансов Оксаны Даниловой, на 2024 год в городском бюджете запланировано 16 миллионов рублей, которые потратят на строительство плавательного бассейна в поселке Управленческий.
Напомним, в конце июля в Самаре завершилось строительство еще один бассейн. Его возвели возле стадиона «Нефтяник» в Куйбышевском районе. Новый бассейн представляет собой двухэтажное здание с гимнастическим и тренажерным залом. 25-метровый бассейн разместили на первом этаже. Недавно жители города выбирали название для спортобъекта.