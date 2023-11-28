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13:13 (мск), источник: © РИА Новости

Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заболеваемость по ковиду растет в стенах парламента, шесть депутатов заболели, но масочного режима ситуация пока не требует, заболевших не так много, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Источник: © РИА Новости

«Действительно, заболеваемость по ковиду растет, в том числе в стенах парламента. Шесть депутатов заболели. Что касается масочного режима и прочих эпидемиологических мер — пока ситуация этого не требует, заболевших не так много, да и сама инфекция уже не так страшна. Но к вопросу мы подходим сознательно», — сказал источник.

Как отметил РИА Новости другой источник в Госдуме, «пока по понедельникам проводятся только еженедельные тестирования сотрудников аппарата и депутатов». Помимо этого, по его словам, проводятся отдельные тестирования перед мероприятиями с участием спикера Вячеслава Володина.

Четырнадцатого ноября также сообщалось, что у шести депутатов после регулярного тестирования по понедельникам выявлен коронавирус.

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