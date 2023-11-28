Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом, сообщил источник

«Действительно, заболеваемость по ковиду растет, в том числе в стенах парламента. Шесть депутатов заболели. Что касается масочного режима и прочих эпидемиологических мер — пока ситуация этого не требует, заболевших не так много, да и сама инфекция уже не так страшна. Но к вопросу мы подходим сознательно», — сказал источник.
Как отметил РИА Новости другой источник в Госдуме, «пока по понедельникам проводятся только еженедельные тестирования сотрудников аппарата и депутатов». Помимо этого, по его словам, проводятся отдельные тестирования перед мероприятиями с участием спикера Вячеслава Володина.
Четырнадцатого ноября также сообщалось, что у шести депутатов после регулярного тестирования по понедельникам выявлен коронавирус.