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13:59 (мск), источник: Нижегородская правда

33 новых автобуса доставили в Арзамас, Богородск, Городец и Павлово

33 новых автобуса доставили в четыре муниципальных округа Нижегородской области, сообщается в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.

Источник: Нижегородская правда

Автобусы изготовил Павловский автобусный завод. Их уже передали в Арзамасский, Богородский, Городецкий и Павловский округа. Новый транспорт будет курсировать на востребованных маршрутах.

Неделю назад 47 новых автобусов вышли на рейсы в Богородском, Городецком, Арзамасском и Борском округах. Из них 12 составов будут курсировать на маршрутах № 206 и № 232 в Богородском округе, 14 машин — на маршрутах 1А, 6, 101, 102, 103, 105, 114 и 317 в Городецком округе, 11 — на маршрутах 1, 4, 8, 118 и 122 в Арзамасе и 10 — на маршрутах № 222 и № 229 на Бору.

Остальные партии автобусов направят в 29 округов. Всего новыми автобусы до конца 2023 года и в начале 2024 года получат 34 округа Нижегородской области.

Для обслуживания маршрутов в малых городах и селах будет закуплено 306 автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Такие населенные пункты нужно поддерживать, обновляя транспорт в первую очередь, поскольку там у нас самый высокий износ подвижного состава — более 85%».

пояснил Глеб Никитин
губернатор

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что поставка новой партии трамваев «МиНиН» в Нижний Новгород откладывается.

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