13:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежцев предупредили о штормовом ветре
Спасатели говорят о возможных падениях деревьев и рекламных щитов.
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Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях в ближайший день.
По прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 29 ноября и ночью 30 ноября в Воронеже и местами по области ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду.
Из-за таких порывов велика вероятность падения старых деревьев и слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, остановочных павильонов, шифера с крыш). Поэтому не ходите под стенами домов и аварийными деревьями и не ставьте под ними свои автомобили.