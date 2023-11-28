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Спецоперация на Украине
13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о штормовом ветре

Спасатели говорят о возможных падениях деревьев и рекламных щитов.

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Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупредили воронежцев о неблагоприятных погодных условиях в ближайший день.

По прогнозу Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 29 ноября и ночью 30 ноября в Воронеже и местами по области ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду.

Из-за таких порывов велика вероятность падения старых деревьев и слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, остановочных павильонов, шифера с крыш). Поэтому не ходите под стенами домов и аварийными деревьями и не ставьте под ними свои автомобили.

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