14:07 (мск), источник: Фонтанка
Лесничества наготове. С 1 декабря петербуржцы смогут бесплатно срубить елку к Новому году
На человека положено одно дерево высотой до трех метров.
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С 1 декабря петербуржцы смогут бесплатно срубить елку к Новому году.
До декабря остались считанные дни, о чем петербуржцам активно напоминает погода. Самое время начинать готовиться к Новому году, главный атрибут которого — елка. Информацию, как получить ее бесплатно, сегодня рассказали в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.
Главная новость — ель для новогодних праздников в лесах региона можно приобрести «по нулевой ставке», как и в прошлые года. Как собщили «Фонтанке» сотрудники Гатчинского лесничества, к приезду петербуржцев они уже готовы, забирать елочку можно с 1 декабря, но надо внимательно почитать правила и что надо взять с собой, чтобы сэкономить время и не стать нарушителем.
На одного человека выделяется не более одного дерева высотой до трех метров. Поэтому, если вы отправляетесь компанией сразу за несколькими елками, важно заполнить несколько договоров.
«Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи».
Так, если вы планируете привезти лесную красавицу домой, в первую очередь необходимо определить, в каком лесничестве удобнее будет «производить заготовку новогодней ели». После уточнить дни, часы и адрес работы лесничества, где проходит оформление договора. В основном они работают с 10 до 15 с перерывом на обед, но есть и исключения, например, в Гатчине лесничество работает с 9 утра.
Кроме того, предварительно необходимо заполнить два экземпляра бланка договора купли-продажи. Надо вписать свои ФИО, данные паспорта, даты заготовки и вывозки дерева, реквизиты покупателя. Для каждого лесничества представлен отдельный бланк.
Также бланк договора можно получить в электронном и в бумажном виде в конторах лесничеств. Подробности можно узнать по телефону лесничества.
«При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ, удостоверяющего личность, данные в бланке и со стороны лесничества заполняются все недостающие сведения и 1 экземпляр выдаётся покупателю», — говорится в сообщении.
Отметим, что участки под заготовку елок отводятся во всех лесничествах и, соответственно, во всех районах Ленобласти. Поэтому рубить дерево самостоятельно не советуем. Согласно УК РФ, за незаконную рубку, повреждение или самовольное выкапывание в лесах деревьев грозит штраф до 100 тыс. рублей.
Найти полный список лесничеств с информацией для связи можно здесь.