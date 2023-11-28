14:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Снегопады стихнут в Петербурге с наступлением декабря
До 10 сантиметров снега выпадет в Петербурге 30 ноября.
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Второй день подряд в Петербурге наблюдается снегопад. Северную столицу сильно замело, а горожане, которые ранее ждали снега, уже начали жалеть об этом. Но переживать не стоит, уже с наступлением декабря в городе осадки перестанут идти столь активно. Правда, до этого, 30 ноября, снега вновь выпадет немало. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
— Очередной южный циклон придет в наш регион ночью 30 ноября. Хотя это и южный циклон, а это всегда опасно, но он ожидается менее активным, чем тот, который сейчас над нами. Поэтому восточный ветер будет слабее, до 10−12 метров в секунду, и осадки должны быть менее интенсивными.
По территории Ленобласти снег, местами даже сильный, будет идти в течение всего дня. А вот к Северной столице осадки придут ночью. Ожидается, что за сутки выпадет около 5−10 сантиметров. Кстати, сейчас, по информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, снежный покров в городе на Неве составляет 20 сантиметров. Последний раз аналогичные значения в ноябре фиксировали в 2016 году.
— Температура воздуха в последние дни месяца продолжит меняться, так в перерыве между циклонами, 29 ноября, в Петербурге похолодает до 5−7 градусов ниже нуля, а с подходом циклона снова потеплеет до 2−4 градусов со знаком минус.
А с наступлением декабря в Северной столице температура вновь упадет и будет находиться в пределах 5−10 градусов ниже нуля.