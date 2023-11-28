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13:30 (мск), источник: КрымPress

В Керчи полностью восстановлено водоснабжение. Без света все еще 200 адресов

В Керчи продолжается работа по устранению последствий непогоды.

По информации главы администрации города Святослава Брусакова, котельные и теплопункты работают в штатном режиме. Возобновлено полностью водоснабжение домов.

В связи с устранением аварийной ситуацией, жилые дома по Вокзальному шоссе, 70, 72, 74, 82, 86, Привокзальной площади, 2, Керчь-2, 12, кв. 3, кв. 1 временно отключены от подачи газа. По окончании работ газоснабжение будет восстановлено. Без электроэнергии остаются около 200 абонентов. Бригады КРЭС работают круглосуточно, устраняя неполадки. Сотрудники СМУП «Горсвет-Керчь» восстанавливают уличное освещение, — отметил глава администрации Керчи. По его информации, в городе продолжаются работы по распиловке и вывозу упавших деревьев. Еще осталось порядка 20 упавших деревьев. Одновременно начинается подготовка к ремонту поврежденных кровель зданий.

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