14:23 (мск), источник: РИА Новости
Родители Яны Рудковской стали свидетелями мощного шторма в Сочи
Продюсер Яна Рудковская сообщила, что ее родители стали очевидцами шторма в Сочи.
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Телеграм-канале, что ее родители стали очевидцами мощного шторма в Сочи.
«Такая жуть на черноморском побережье! Настоящий шторм с ураганом… Мама мои с папой сейчас в Сочи, сказали, что был сильный ветер, летало все. Они 20 лет живут в Сочи. Такого урагана за этот период не припомнят», — поделилась переживаниями продюсер.
К тексту знаменитость приложила видео с волнами во дворе жилого комплекса на Черноморском побережье.
Рудковская также рассказала о севших на мель кораблях и залитых водой набережных.
«Ветер целых 144 км в час! Море вышло из берегов, ветер рушил деревья и срывал крыши, при этом есть пострадавшие и сотни людей остались без света. У самолетов не было возможности сесть в аэропорту», — описала продюсер.
Мощный шторм обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах Сочи и на федеральной территории «Сириус», расположенной у границ Адлерского района. В данный момент энергоснабжение в Краснодарском крае уже восстановлено.