13:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Миллион за йети и уголь за похудение. Топ-10 необычных инициатив Тулеева
нестандартных, странных и даже эпатажных.
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Сегодня, 28 ноября, девятый день со смерти народного губернатора Кузбасса Амана Тулеева. В этот день в православной традиции принято поминать усопших и их дела.
Тулеева называли ярким политиком, часто за неординарные поступки. «АиФ в Кузбассе» собрал топ-10 начинаний кузбасского экс-губернатора — нестандартных, странных и даже эпатажных.
Кресты вдоль дорог.
Часто приезжие спрашивают, почему в Кузбассе вдоль трасс так много поклонных крестов. Их начали устанавливать по инициативе Тулеева с 2011 г. Но это не его придумка. Сначала эксперимент провели в Тюменской области: кресты установили на тех участках дорог, где в ДТП погибло больше всего людей, и потом там аварийность снизилась. Идея понравилась Тулееву, и с его подачи дороги Кузбасса уставлены крестами.
Крестный облёт.
В 2010 г. после аварии на «Распадской» и нескольких ЧП на шахтах Тулеев попросил руководство РПЦ облететь Кузбасс на вертолёте — окропить святой водой, «осенить Землю Кузнецкую Крестом Господним» и избавить регион «от техногенных аварий и природных катаклизмов». Они это сделали по меньшей мере дважды. Впоследствии облёты заменили на всекузбасские молебны, на которых представители всех конфессий в одно время молились об избавлении от землетрясений, ураганов или аварий. А идею облётов подхватили в Алтайском крае: там в 2019 г. проделали ритуал на вертолёте для защиты от лесных пожаров.
Раздача живности.
В дни после смерти Амана Гумировича только ленивый не вспомнил про «тулеевский социализм»: квартиры под нулевой процент, кузбасскую пенсию, бесплатный проезд, премии одарённым детям и т. п. Но некоторые губернаторские «пряники» запомнились особенно — своей необычностью и даже эпатажем. Он охотно раздавал живность старикам и многодетным. В ход шли кролики, куры-несушки, овцы, цыплята. Кто-то съедал сразу, а кто-то растил.
Особенно урожайным на «пряники» был 2016 год — перед его последними губернаторскими выборами. Тогда «АиФ в Кузбассе» даже посчитал их примерную стоимость.
Скандинавские палочки.
Скандинавские палочки для спортивной ходьбы тоже начали дарить пенсионерам в 2016 г. Так много раздали, что по сей день в Кузбассе на улицах много стариков ходит с ними. Некоторые даже на похороны к народному губернатору взяли палки. В тот же год, например, детям дарили велосипеды, инвалидам — трости и телефоны. Но в народной памяти отложились именно «губернаторские» палочки — новизной и необычностью.
Губернаторские чайные.
В 2016 г. чайные появились во всех городах и районах Кузбасса, возле горок, катков, лыжных баз, на вокзалах. Туда можно было зайти и попить бесплатного чаю. А печенье, бублики и сушки когда так давали, а когда продавали. Было тепло, приятно, особенно в морозы, и чувствовалась забота губернатора. «Положительные эмоции и хорошее настроение сполна возместят сравнительно невысокие затраты на организацию чайных», — объяснял Тулеев.
Уголь за похудение.
В 2015 г. губернатор объявил, что решивших похудеть жителей Кузбасса простимулируют углём. Аналогично тому, как в Дубае худеющим выдают по грамму золота. Позже наградили медсестру из Берёзовского: за сброшенные 30 кг веса ей дали 5 тонн угля.
Дружба с отшельницей.
Дружба Тулеева с хакасской отшельницей Агафьей Лыковой вызывала как одобрение, так и критику. Особенно обсуждали размер губернаторских даров. Вот типичный список для Агафьи на зиму: молочная коза, сено, 100 кг муки, 350 кг комбикорма, 30 кг крупы, 7 кг говядины, 60 банок тушёнки, яблоки, груши, виноград, мандарины, свечи. Для сравнения, в ежегодный овощной набор, который получали кузбасские одинокие пенсионеры, входило: 50 кг картофеля и по 10 кг моркови, свеклы и капусты.
Поиски йети.
После 2010 г. Кузбасс охватила йети-мания: собирались учёные на специальную конференцию, в пещеру искать снежного человека приезжал Николай Валуев, за поимку йети губернатор сулил миллион, его памятниками заставили Таштагольский район. «Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за всё надо платить — покушать, переночевать, развлекаться», — объяснял Тулеев.
Наградной дождь.
Пожалуй, нет в Кузбассе семьи, где не было бы хоть одной тулеевской награды — медали, грамоты или ленты. Ими принято было награждать всех вип-гостей, особенно звёзд. Большинство из них доплат не предполагали. Но есть исключения. Например, Эдита Пьеха, которая награждена званием Почётного гражданина Кемеровской области, имеет ежемесячную прибавку к пенсии — 25 тыс. руб.
Хайп на звёздах.
Выражаясь молодёжным языком, Тулеев частенько хайповал на звёздах. То позовёт автора «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга посмотреть на останки динозавров в Кузбассе. То предложит землякам участвовать во флешмобе «Поздравь Ангелу Меркель с Днём Победы, раз она не хочет приезжать» (после того, как канцлер Германии отказалась приехать на парад в Москву в 2015 г.). И что потом звёзды ответили — уже не важно. Главное, что поднимался информационный шум и чаще упоминалось имя Амана Тулеева.