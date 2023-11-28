13:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Новые дороги, развязки и транспорт: как изменилась инфраструктура Нижегородской области
«Комсомолка» вспомнила самые масштабные инфраструктурные проекты, реализованные в регионе.
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За последние годы в Нижегородской области были реализованы масштабные инфраструктурные проекты. В регионе появились новые дороги, развязки, станции метро и благоустроенные общественные пространства. Глобальные изменения затронули как городскую инфраструктуру, так и сельскую местность. «Комсомолка» вспомнила самые крупные проекты последнего времени.
Инфраструктурные кредиты
Преображение Нижегородской области замечают и сами жители, и многочисленные туристы. Во многом это происходит благодаря активному участию региона в федеральных проектах и программах. В частности, в 2021 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, получивших одобрение на выделение инфраструктурных бюджетных кредитов по льготной ставке не выше 3% годовых.
— Мы оказались регионом-лидером и по объему, и по срокам реализации проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам. Первый транш был получен еще в 2021 году. В общем и целом правительственной комиссией одобрены проекты на 107 миллиардов рублей.
За прошлый год регион получил 18,9 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию крупнейших проектов. Кирилл Мартынов.
Только за прошлый год регион получил 18,9 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию крупнейших проектов. Все они были полностью освоены. Именно с помощью этого инструмента запущен комплексный проект развития нижегородской агломерации. Он включает в себя три основных направления: реформа общественного транспорта, развитие территорий под жилищное строительство и редевелопмент Започаинья.
— За счет инфраструктурных бюджетных кредитов сформирована значительная ресурсная база для опережающего развития нашего региона, — отметил Глеб Никитин. — Благодаря средствам ИБК дали старт комплексному проекту развития Нижегородской агломерации, целью которого является создание комфортной и безопасной среды для жизни — это качественный, современный, экологичный общественный транспорт, новая жизнь исторического центра Нижнего Новгорода, развитие территорий для нового жилищного строительства.
«МиНиН» на улицах Нижнего
Также в Нижнем Новгороде началась полная перезагрузка трамвайного движения. Между региональным правительством и ООО «Экологические проекты» было подписано концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта.
В соответствии с условиями соглашения в Нижнем Новгороде планируется закупить 170 новых трамваев. Это позволит полностью обновить весь парк к 2026 году. Кроме того, в городе будет модернизирована трамвайная инфраструктура — заменено 149,3 км путей, отремонтировано 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо. При этом в исторической части города 39 км совмещенных путей будет построено на современной антивибрационной подушке по технологии «бесшумных рельсов».
Огромную роль в обновлении инфраструктуры сыграет совместный российско-белорусский завод по производству трамваев «СП “Нижэкотранс”, открывшийся в конце прошлого года в Ворсме. Планируется, что ежегодно на этом заводе будет выпускаться до 80 вагонов. Новый трамвай решено было назвать “МиНиН”. В названии содержатся первые буквы двух городов — Минска и Нижнего Новгорода. Свыше 90% всех комплектующих на нем — российского и белорусского производства.
— Трамвай очень удобный, — призналась пенсионерка Валентина Чкалова. — Для нас, пожилых людей, там все продумано: легко зайти, легко сесть, все под рукой. Есть места и для инвалидов, и для мамочек с детьми. В общем, мы довольны!
Строительство метро
Транспортные изменения затронули не только Нижний Новгород, но и небольшие населенные пункты. За период с 2018 по 2022 годы для районов Нижегородской области был приобретен 621 автобус. В этом году за счет специальных казначейских кредитов поступит еще 306 автобусов.
Благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам в Нижнем Новгороде полным ходом идет строительство сразу двух станций метро — «Площадь Свободы» и «Сенная». В город уже доставлен один из тоннелепроходческих щитов, названый Владимиром в честь крестителя Руси.
— По инвестиционным бюджетным кредитам мы получили в октябре 4,5 миллиарда рублей, — рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. — Средства пойдут в том числе на проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения в поселках Ольгино и Новинки, а также на строительство станций метрополитена.
Развязки вместо пробок
Разительные перемены ощущают на себе не только пассажиры общественного транспорта, но и автомобилисты. И всё благодаря строящимся дорожным развязкам и масштабному ремонту дорог.
Первым таким объектом стала развязка Неклюдово — Золотово. Это знаковое событие, ставшее новым шагом в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами. Раньше по пятницам из Нижнего Новгорода в сторону Бора и по воскресеньям в обратном направлении возникали огромные пробки. В них простаивали и дачники, и фуры. Теперь интенсивность движения выросла на треть. Развязка разделила транспортные потоки из борского и кировского направлений и решила проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода.
По словам Глеба Никитина, пуск этого участка имеет огромное значение и для развития экономики. Выросла инвестиционная привлекательность севера региона, стала более востребованной недвижимость, улучшение дорожной ситуации позитивно отразилось и на туристическом потенциале.
Протяженность дороги Неклюдово — Золотово составляет 8,31 километра. Контракт на ее строительство был заключен в 2018 году. Начальная стоимость проекта составила 3,6 миллиарда рублей.
— Развязка в Ольгине стала одним из объектов, создание которых приурочено к юбилею Нижнего Новгорода. Основная задача была ликвидировать «бутылочное горлышко» на въезде в город и, как следствие, убрать заторы, — объяснил Глеб Никитин. — Есть планы и по дальнейшему транспортному развитию этого направления, что позволит стимулировать жилищное строительство на данных территориях.
Общая протяженность этого участка составила 1,5 километра. В реализацию проекта было вложено 1,75 миллиарда рублей.
Одновременно с этим велось строительство еще одной крупной развязки — на улице Циолковского. Долгие годы жители улиц Светлоярской, Мокроусова и Станиславского вынуждены были простаивать в огромных пробках. Шлагбаум на улице Циолковского опускался 15 раз в сутки. Однако после возведения четырехполосной эстакады над железнодорожными путями ситуация в корне изменилась.
— Это один из крупнейших транспортных проектов, реализация которого стала возможной в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, — отметил на церемонии открытия Глеб Никитин. — Транспортная развязка решит проблему ежедневных пробок на железнодорожном переезде, который фактически отделял от остальных районов города почти 50 тысяч сормовичей. В 20-летней перспективе на перекрестке Циолковского и Культуры интенсивность транспортного потока может вырасти почти в 1,5 раза. Транспортная развязка спроектирована с учетом прогнозируемого трафика.
Общая протяженность развязки составляет чуть более 1,5 километра. Она включает четырехполосный путепровод протяженностью более 600 метров.
— Южный обход Арзамаса — это 9,4 километра трассы, которые позволяют отвести транзит с М-12 и из центра города. Для получения максимального эффекта важно достроить транспортный каркас, включив в него областной центр. Этому будет способствовать расширение дороги Р-158 до четырех полос для выхода на скоростную магистраль М-12, — заявил губернатор.
В тот же день был открыт и участок трассы М-12, соединяющий Москву и Арзамас. Благодаря ему автомобилистам теперь удается добраться из столицы до Нижегородской области всего за 3,5 часа — без пробок и перекрестков. Эта трасса проходит через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.
Лидер по ремонту дорог
Однако дорожное строительство в Нижегородской области представлено не только крупными магистралями и развязками. Не менее пристальное внимание уделяется и менее известным объектам. Всего по программе «Безопасные качественные дороги» в этом году в Нижегородской области отремонтировано свыше тысячи километров дорог.
— Нижегородская область входит в число 27 регионов-лидеров по темпам выполнения дорожных работ, — привел статистику министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев. — Это стало возможно в том числе благодаря заблаговременному заключению контрактов с подрядными организациями. Контракты на ремонт дорог были заключены еще в прошлом году, что позволило дорожникам рассчитать силы, заготовить материалы и оперативно выйти на объекты с наступлением благоприятных условий. В этом году планируем продолжить такую практику.
Основное внимание в этом году было сосредоточено на южных районах области, где велось строительство федеральной трассы.
Новая жизнь села
Федеральные программы способствуют не только реализации крупных инфраструктурных проектов и преображению городов Нижегородской области, но и активному развитию небольших населенных пунктов. Вот уже несколько лет регион является активным участником федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году на реализацию различных проектов по этой программе было направлено 1,1 миллиарда рублей. Средства пошли на возведение жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, строительство дорог, капитальный ремонт и строительство культурных и социальных учреждений, возведение объектов газификации и водоснабжения. Благодаря этой программе сельские территории становятся современными и комфортными для жизни. А это один из главных факторов привлечения людей в сельскую местность.
— Программа позволяет преобразовать села, создать современные общественные пространства для жителей, — рассказал Глеб Никитин. — В итоге появляются благоустроенные скверы и парки, детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги и освещенные улицы — это комфорт и безопасность людей. При этом мы можем сочетать программу с другими проектами, добиваясь еще большего эффекта.
Только в этом году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Нижегородской области было благоустроено 143 общественных пространства в 33 муниципальных образованиях. Благоустройство парка в Шаранге, возведение пешеходных дорожек в Тоншаеве, строительство тротуаров в Починках, ремонт поселковых дорог в Дзержинске — все это и многое другое удалось реализовать именно благодаря участию в этой программе.
— На благоустройство общественных пространств региона в этом году было направлено более 200 миллионов рублей, свыше 90 миллионов из которых выделено из федерального бюджета, — рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
В рамках этой программы в муниципалитетах Нижегородской области ведется активное жилищное строительство. Всего в этом году было построено 30 таких домов в 12 муниципалитетах. На эти цели была выделена субсидия в размере свыше 130 миллионов рублей. Это позволяет и привлечь молодые кадры, и удержать уже состоявшихся специалистов. К примеру, в Большом Болдине в этом году ключи от нового жилья получили работники сельских школ, учреждений культуры, единой диспетчерской службы и другие специалисты.
— Я приехала по распределению в Болдино 35 лет назад, — рассказала учитель математики из большеболдинской средней школы им. А. С. Пушкина Ольга Туршатова. — Работаю учителем математики, до этого жила с мужем, тоже педагогом, в общежитии и все это время надеялась получить свое жилье. В начале 90-х заморозили строительство, потом сказали, что я по возрасту не подхожу. А сейчас в руках у меня ключи от дома, до сих пор не верится! Огромная благодарность за это президенту нашей страны, правительству Нижегородской области и местной администрации!
Все эти меры уже доказали свою эффективность — все больше людей возвращается жить в сельскую местность. Хотя еще несколько лет назад ситуация была прямо противоположной.
Огромное внимание уделяется и развитию дорожного сообщения между населенными пунктами. За последние четыре года благодаря этой программе в районах Нижегородской области было построено 22 новые дороги общей протяженностью 35 километров. На эти цели было потрачено 686 миллионов рублей.
— Развитию дорог в небольших населенных пунктах сейчас уделяется особое внимание, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. Сейчас это позволяет сделать госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».
Одна из главных задач реализации таких мероприятий — обеспечение круглогодичной транспортной связью жителей сел, деревень и поселков. Кроме того, автодороги с твердым качественным покрытием позволяют создавать условия для устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.
— В этом году у нас в селе отремонтировали дороги, — радуются жители села Атингеево Лукояновского муниципального округа. — Конечно, теперь совсем другое дело! Начались дожди, снег то выпадает, то тает… Раньше в это время года всюду была грязь, а теперь везде можно свободно проехать.
В следующем году Нижегородская область останется активным участником федеральных программ. Новые инфраструктурные кредиты, развитие сельских территорий, продолжающийся ремонт и строительство новых дорог — все это способствует дальнейшему развитию региона.