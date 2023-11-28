14:24 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинские троллейбусы № 14 и 17 возвращаются на свои трассы движения
Челябинские троллейбусы № 14 и 17 возвращаются на свои трассы движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«В среду, 29 ноября, в 16.00 восстанавливается движение троллейбусных маршрутов № 14 и 17 по улице Молодогвардейцев», — прокомментировали в ООО «ЧелябГЭТ».
Напомним, с 5 утра 28 ноября возобновлено движение троллейбуса № 12 по Комсомольскому проспекту. Маршрут также направлен по своей обычной трассе — от АМЗ до улицы Молдавская.
Напомним, с 16 ноября из-за проведения работ по модернизации контактной сети было закрыто движение перечисленных троллейбусов по Молодогвардейцев — от Комсомольского проспекта до улицы Молодогвардейцев, по Комсомольскому проспекту — от улицы Молдавская до Свердловского проспекта.