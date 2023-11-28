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14:36 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Ухудшение погоды ожидается на большей части Казахстана

Синоптики предупредили жителей страны о перемене погоды на 29 ноября, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -2° 4 м/с 69% 757 мм рт. ст. +4°

В области Улытау, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской ожидается гололед, временами будут порывы ветра.

В области Жетысу жителям регионов стоит также опасаться сильного ветра.

Синоптики также предупреждают проживающих в Восточно-Казахстанской области о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Магистауской, области Абай, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях стоит ждать тумана.

В Туркестанской области прогнозируют сильный дождь.

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