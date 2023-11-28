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14:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке на травмайные перевозки потратят 462 млн рублей

На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион.

Новокузнецкие власти потратят на травмайные перевозки 462,5 млн рублей, как сообщает А42. Накануне на сайте госзакупок стартовал соответствующий аукцион.

По контракту исполнитель нужен на маршруты № 2, 5, 6, 8, 9 и 10. Подрядчик должен будет составить график выхода каждого трамвая, а также установить минимальное количество сидячих мест не менее 30 (общее количество не менее 88 и не более 183).

А в Кемерове власти снова ищут перевозчиков для четырёх муниципальных автобусных маршрутов.

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