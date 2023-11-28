14:08 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Новокузнецке на травмайные перевозки потратят 462 млн рублей
На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион.
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Новокузнецкие власти потратят на травмайные перевозки 462,5 млн рублей, как сообщает А42. Накануне на сайте госзакупок стартовал соответствующий аукцион.
По контракту исполнитель нужен на маршруты № 2, 5, 6, 8, 9 и 10. Подрядчик должен будет составить график выхода каждого трамвая, а также установить минимальное количество сидячих мест не менее 30 (общее количество не менее 88 и не более 183).
А в Кемерове власти снова ищут перевозчиков для четырёх муниципальных автобусных маршрутов.