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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям Самарской области рассказали, как выбрать самые вкусные мандарины

В Роспотребнадзоре по Самарской области дали рекомендации для правильного выбора и хранения мандаринов.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Самарской области рассказали о пользе мандаринов и дали рекомендации, как выбрать самые вкусные плоды. Полезные свойства мякоти этих фруктов полностью сохраняются при транспортировке.

— В мандаринах содержится большое количество витаминов и антиоксидантов, в них полностью отсутствуют нитраты. Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, — рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Специалисты напоминают, что спелые фрукты долго не хранятся. Для правильного хранения нужно натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов.

Также важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Рекомендуется снять с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместить их в сетку. Если на веточках есть листочки, лучше оставить их, потому что так фрукты дольше хранятся.

Перед употреблением цедру импортных апельсинов и мандаринов нужно выбрасывать и после этого тщательно мыть руки, потому что все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями, а бумага, в которую заворачивают фрукты, пропитывают специальным составом, препятствующим образованию гнили и плесени.

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