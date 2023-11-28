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14:47 (мск), источник: АиФ Пермь

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Пермском крае 29 ноября

Жителей Прикамья просят быть осторожными.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: -2° 4 м/с 69% 757 мм рт. ст. +4°

Предупреждение об ухудшении погоды в Пермском крае опубликовало МЧС.

«Ночью 29 ноября местами по югу региона ожидается сильный снег, в отдельных районах вероятны гололёдно-изморозевые отложения. Возможно увеличение числа ДТП», — сообщили в МЧС по Пермскому краю.

Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения, избегать резких манёвров, парковаться в безопасных местах. Также жителям Прикамья рекомендуют не ходить под крышами, где скопились снег и лёд.

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