14:47 (мск), источник: АиФ Пермь
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Пермском крае 29 ноября
Жителей Прикамья просят быть осторожными.
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Предупреждение об ухудшении погоды в Пермском крае опубликовало МЧС.
«Ночью 29 ноября местами по югу региона ожидается сильный снег, в отдельных районах вероятны гололёдно-изморозевые отложения. Возможно увеличение числа ДТП», — сообщили в МЧС по Пермскому краю.
Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения, избегать резких манёвров, парковаться в безопасных местах. Также жителям Прикамья рекомендуют не ходить под крышами, где скопились снег и лёд.