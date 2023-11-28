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15:54 (мск), источник: dostup1.ru

Власти Челябинска перед сильными снегопадами назвали номер телефона для жалоб на нечищенные дороги

При необходимости будет выполняться обработка дорог противогололедными материалами.

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Власти Челябинска перед сильными снегопадами озвучили номер телефона для жалоб на нечищенные дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 29 ноября в отдельных районах области ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, переходящего в мокрый снег, гололедно-изморозевые явления (изморозь, налипание мокрого снега на провода, гололедица, местами — сильная).

«При возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7 (951) 771−73−25», — говорится в сообщении.

Там добавили, что подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков (спусков, подъемов, мостов и перекрестков).

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