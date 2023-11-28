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14:51 (мск), источник: Нижегородская правда

Проект канатной дороги через Оку обсудят в Нижнем Новгороде

На обсуждение выставят проектную документацию канатной дороги от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина.

Источник: Нижегородская правда

Проект канатной дороги через Оку обсудят в Нижнем Новгороде. Уведомление о проведении общественных обсуждений опубликовано на сайте регионального минэкологии.

На обсуждение выставят проектную документацию канатной дороги от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина, 31 Г и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Обсуждения будут проходить в форме опроса со 2 по 31 декабря. Участникам общественных обсуждений предложат ответить на 2 вопроса — учтены ли все аспекты потенциального воздействия на окружающую среду, связанные с реализацией проекта, и признать ли проектную документацию достаточной.

Замечания и предложения будут приниматься письменно по адресу улица Суетинская, 1А, кабинет 200 или по электронной почте: blago@admgor.nnov.ru.

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