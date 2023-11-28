15:08 (мск), источник: Новая Кубань
Синоптики предсказали новый удар стихии по Краснодарскому краю
На регион надвигается второй циклон.
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В Краснодарском крае 29 ноября вновь испортится погода.
По прогнозу синоптиков, очень высока вероятность возникновения ЧС в отдельных районах из-за мощного штормового ветра и обильных осадков.
Так, с 29 по 30 ноября в крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 30 м/с.
В Мостовском, Лабинском, Курганинском, Отрадненском, Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Геленджике уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок.
По словам ведущего синоптика центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, причиной непогоды станет новый циклон. В своем Telegram-канале эксперт опубликовал спутниковый снимок, на котором видны два циклона.
Первый — уже прошелся по Крыму и Краснодарскому краю. А второй доберется до Кубани завтра, 29 ноября.