15:23 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Загранпаспорт для волгоградцев обойдется на 1 тысячу рублей дороже
Госпошлина за паспорт нового образца с биометрическими данными с 1 июля 2024 года проиндексируется на 20%
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Стоимость составит до 6 тыс. рублей.
В России госпошлины за выдачу заграничного паспорта и других документов теперь повысились на 20%. Президент РФ Владимир Путин подписал документ о поправках в Налоговый кодекс России. Теперь за документ нового образца волгоградцам надо будет заплатить не 5 тыс. рублей, как сейчас, а 6 тыс. рублей. Стоимость для детей в возрасте до 14 лет составит 3 тыс. рублей (раньше она составляла 2,5 тыс. рублей).
Добавим, что индексации подлежит и госпошлина за проездной документ беженца, а также регистрацию иностранца по месту жительства в России — до 420 с 350 рублей. За выдачу или продление визы для въезда в РФ (выезда) госпошлина вырастет до 1,2 тыс. Ранее сумма составляла 1 тыс. рублей). Также подорожают пошлины за визы, необходимые для многократного пересечения государственной границы, — с 1,6 тыс. рублей до 1,92 тыс.