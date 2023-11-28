15:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителям Ростовской области на накопление миллиона рублей надо почти 12 лет
В рейтинге по накоплению миллиона рублей Ростовская область заняла 53 место.
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В общероссийском рейтинге накопления миллиона рублей за один год, составленном РИА «Новости», Ростовская область заняла 53 место.
Так, миллион рублей на наполняемом вкладе при медианной зарплате дончанам получится накопить за 11,8 года. При этом 16,8% жителей региона не смогут накопить эту сумму и за 15 лет.
Быстрее всех миллион рублей получится собрать жителям Чукотки — за 5,2 года. При этом только 1,2% там не сможет собрать деньги за 15 лет. А на Камчатке вообще нет таких людей, кто не смог бы накопить миллион. В среднем там этому могут сделать за 7,1 года.
Хуже всего с накоплением денег — в Ингушетии. Там на это уйдет 15,5 года. А 40,6% не смогут накопить за 15 лет.
Напомним, что Ростов занял 23 место по качеству жизни населения, уступив по этому показателю соседнему Краснодару.