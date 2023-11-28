Главное
Спецоперация на Украине
15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области на накопление миллиона рублей надо почти 12 лет

В рейтинге по накоплению миллиона рублей Ростовская область заняла 53 место.

Источник: Комсомольская правда

В общероссийском рейтинге накопления миллиона рублей за один год, составленном РИА «Новости», Ростовская область заняла 53 место.

Так, миллион рублей на наполняемом вкладе при медианной зарплате дончанам получится накопить за 11,8 года. При этом 16,8% жителей региона не смогут накопить эту сумму и за 15 лет.

Быстрее всех миллион рублей получится собрать жителям Чукотки — за 5,2 года. При этом только 1,2% там не сможет собрать деньги за 15 лет. А на Камчатке вообще нет таких людей, кто не смог бы накопить миллион. В среднем там этому могут сделать за 7,1 года.

Хуже всего с накоплением денег — в Ингушетии. Там на это уйдет 15,5 года. А 40,6% не смогут накопить за 15 лет.

Напомним, что Ростов занял 23 место по качеству жизни населения, уступив по этому показателю соседнему Краснодару.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Простой рецепт: ученые нашли способ предотвратить тяжелый ковид и грипп
Военная спецоперация на Украине 28 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта