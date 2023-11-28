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15:32 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане за рубль продают 31 объект культурного наследия

Об этом рассказал Иван Гущин.

На сегодняшний день в Татарстане за один рубль продают 31 объект культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета по охране ОКН республики Иван Гущин.

— 31 объект культурного наследия мы сегодня продаем за один рубль, и достаточно активно продаем, даже есть конкурентные торги. Но обязательство — пять лет для инвестора. За три года он приводит в порядок все фасадные решения, в последующие два года — приспосабливает объект, — рассказал он.

Он напомнил, инвестор, купивший за рубль объект культурного наследия, сам решает, что разместить в нем. По его словам, «бизнесмен — это хороший ориентир для спасения объекта».

Напомним, в Татарстане насчитывается 1,7 тысячи объектов культурного наследия.

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