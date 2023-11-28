15:32 (мск), источник: Реальное время
В Татарстане за рубль продают 31 объект культурного наследия
Об этом рассказал Иван Гущин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На сегодняшний день в Татарстане за один рубль продают 31 объект культурного наследия. Об этом сообщил председатель Комитета по охране ОКН республики Иван Гущин.
— 31 объект культурного наследия мы сегодня продаем за один рубль, и достаточно активно продаем, даже есть конкурентные торги. Но обязательство — пять лет для инвестора. За три года он приводит в порядок все фасадные решения, в последующие два года — приспосабливает объект, — рассказал он.
Он напомнил, инвестор, купивший за рубль объект культурного наследия, сам решает, что разместить в нем. По его словам, «бизнесмен — это хороший ориентир для спасения объекта».
Напомним, в Татарстане насчитывается 1,7 тысячи объектов культурного наследия.